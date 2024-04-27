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Арабские СМИ придумали необычную версию вывода иранских сил из Сирии
27.04.2024 09:10 Алина Груднева

Арабские СМИ придумали необычную версию вывода иранских сил из Сирии

В арабских СМИ появилась необычная версия относительно того, почему Иран вывел часть своих сил из Сирии.

Предположение было обнародовано газетой Asharq Al-Awsat.

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По версии арабских журналистов, Иран сократил военное присутствие, чтобы президент США Джо Байден победил на выборах в ноябре 2024 года. 

Уточняется, что Тегеран не хочет победы Дональда Трампа или любого другого республиканца. 

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