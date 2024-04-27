



Арабские СМИ придумали необычную версию вывода иранских сил из Сирии

В арабских СМИ появилась необычная версия относительно того, почему Иран вывел часть своих сил из Сирии.



Предположение было обнародовано газетой Asharq Al-Awsat.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По версии арабских журналистов, Иран сократил военное присутствие, чтобы президент США Джо Байден победил на выборах в ноябре 2024 года.



Уточняется, что Тегеран не хочет победы Дональда Трампа или любого другого республиканца.