



Путин разразился угрозами из-за истребителей F-16

Президент России Владимир Путин пригрозил "уничтожением" истребителей F-16, когда те поступят на вооружение Украине.



Такое заявление он сделал во время общения с военными летчиками, проходящими подготовку в 344-м центре переучивания летного состава МО РФ.



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"Если Украине поставят истребители F-16, это не поменяет ситуацию на поле боя, Россия будет уничтожать их, как и другие самолеты и танки", - сказал он.



По словам Путина, если такие истребители будут применяться против ВС РФ с аэродромов третьих стран, то они "станут для РФ законной ціллю".