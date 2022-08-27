



Президенты Азербайджана и Казахстана отказались говорить на русском на встрече

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касим-Жомарт Токаев провели встречу, на которой отказались общаться на русском языке.



Видео с переговоров быстро облетело сеть. Во время встречи лидеры республик избегали использования русского языка. Алиев говорил на азербайджанском, Токаев - на казахском.



Отмечается, что встреча прошла без переводчиков, для взаимопонимания он не понадобился.



