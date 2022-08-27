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Президенты Азербайджана и Казахстана отказались говорить на русском на встрече
27.08.2022 15:51 Александр Юзовский

Президенты Азербайджана и Казахстана отказались говорить на русском на встрече

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касим-Жомарт Токаев провели встречу, на которой отказались общаться на русском языке.

Видео с переговоров быстро облетело сеть. Во время встречи лидеры республик избегали использования русского языка. Алиев говорил на азербайджанском, Токаев - на казахском.

Отмечается, что встреча прошла без переводчиков, для взаимопонимания он не понадобился.

 

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