Президенты Азербайджана и Казахстана отказались говорить на русском на встрече
Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касим-Жомарт Токаев провели встречу, на которой отказались общаться на русском языке.
Видео с переговоров быстро облетело сеть. Во время встречи лидеры республик избегали использования русского языка. Алиев говорил на азербайджанском, Токаев - на казахском.
Отмечается, что встреча прошла без переводчиков, для взаимопонимания он не понадобился.
Президенты Азербайджана и Казахстана пообщались без переводчиков, не по-русски, и даже не по-английски. Каждый говорил на своём языке. pic.twitter.com/viqJu8r4hb— Kanal8 (@kanal8az) August 24, 2022