



Предупреждение Эстонии: Путина не остановить угрозой ядерного ответа

Президента России Владимира Путина не остановить угрозой ядерного ответа или большими потерями, если будет вторжение РФ в балтийские страны.



По данным издания "Голос Америки", такое предупреждение озвучил командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Герем.



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По его словам, балтийским странам необходимо экстренно укреплять оборону на случай вторжения РФ. В связи с этим он призвал увеличить оборонный бюджет.



"Решающая победа должна быть очень быстрой - не за месяцы и годы, а за дни и недели. Если мы думаем, что это может произойти через три года, то решение надо принимать уже сегодня", - предупредил Герем.