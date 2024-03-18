



Польша и Германия создадут бронетанковую коалицию для помощи Украине

Польша и Германия создадут коалицию бронетанковых средств, которая будет направлена на поддержку Украины. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает издание Wprost.



По его словам, Польша и Германия берут на себя ответственность за быстрое реагирование в Европе.



"С июля наши боевые группы, 2 500 польских солдат и 2 500 немецких солдат будут находиться в состоянии готовности к быстрому реагированию. Это силы, выполняющие задачи стратегического компаса", - сказал Косиняк-Камыш.



В частности, 26 марта в Варшаве Польша и Германия активизируют коалицию бронетанковых средств для поддержки Украины.

"Больше партнеров уже зарегистрировались. Это одна из важнейших коалиций", – рассказал он.



Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине. Но, по его словам, консенсуса в этом вопросе нет.