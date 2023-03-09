



Парламент ЮАР принял резолюцию о понижении статуса посольства в Израиле

На этой неделе парламент ЮАР проголосовал за понижение статуса посольства ЮАР в Израиле “в знак солидарности с палестинцами”. Резолюция была предложена Партией национальной свободы NFP, имеющей всего 2 места в парламенте Южной Африки, но объединившейся с АНК, чтобы протолкнуть резолюцию.



Несмотря на то, что резолюция была принята, она была воспринята как крайне предвзятый шаг, который поддержали только 52 процента парламента.

Члены парламента от Демократического альянса, Африканской христианско-демократической партии, Партии свободы Инката и Фронта свободы выступили против предложения о понижении статуса посольства в Израиле.



В заявлении NFP говорится, что партия “в восторге от того, что проект резолюции о понижении статуса посольства Южной Африки в Израиле был принят парламентом.



“Хотя многие будут утверждать, что понижение статуса нашего посольства в Израиле ухудшит нашу способность действовать в качестве нейтрального посредника, но нейтралитет невозможен перед лицом угнетения и нарушений прав человека, – декларирует NFP, утверждая, что такая деятельность была бы одобрена Нельсоном Манделой, активистом против апартеида и первым президентом Южной Африки после апартеида.



Резолюция была встречена критикой со стороны Южноафриканской сионистской федерации SAZF, которая выступила с заявлением, осуждающим голосование. SAZF также подчеркнул лицемерие этого предложения, отметив, что “правительство АНК разработало внешнюю политику, направленную на то, чтобы заручиться поддержкой диктатур и очернить демократию. Он одержим Израилем, размером с наш Национальный парк Крюгера, и в то же время проводит военно-морские учения с Россией, ответственной за ужасные военные преступления и гибель тысяч невинных украинских мирных жителей за последний год”.



Несмотря на понижение статуса, этот шаг вряд ли окажет существенное влияние на дипломатические отношения или поездки в Южную Африку и из нее.

Эта резолюция является последней в серии действий правительства ЮАР, которое придерживается крайне антиизраильских взглядов. Недавно Южная Африка возглавила кампанию по лишению Израиля его статуса наблюдателя в Африканском союзе, а несколько недель назад они были ответственны за изгнание израильского дипломата с открытия сессии Африканского союза в Аддис-Абебе.