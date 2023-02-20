



Правящая партия ЮАР приветствует отстранение израильского дипломата

Правящая партия Южной Африки Африканского национального конгресса в воскресенье, 19 февраля приветствовала отстранение высокопоставленного израильского дипломата с саммита Африканского союза (АС) в Аддис-Абебе. Она назвала его “обнадеживающим“, сообщает AFP .



Шарон Бар Ли, заместитель генерального директора израильского министерства иностранных дел по Африке, в субботу была выведена из заседания ассамблеи Африканского союза в эфиопской столице.



Израиль обвинил Иран в организации этого шага с помощью Алжира и Южной Африки и заявил, что на этой неделе поверенный в делах посольства Южной Африки в Израиле будет вызван для выговора генеральным директором министерства иностранных дел.



В воскресном заявлении Африканский национальный конгресс (АНК) однозначно поддержал отстранение Бар Ли, которое было нужно, чтобы “предотвратить попытку помешать нынешнему саммиту АС рассмотреть отчет относительно обсуждений о том, должен ли Израилю быть предоставлен статус наблюдателя”.



