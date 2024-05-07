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Гутерриш призвал Израиль "прекратить эскалацию" и вернуться к переговорам
07.05.2024 17:30 Алина Груднева

Гутерриш призвал Израиль "прекратить эскалацию" и вернуться к переговорам

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и ХАМАС достигнуть соглашения относительно прекращения огня и освобождения заложников, удерживаемых в Газе.

"Было бы трагично, если несколько недель интенсивной дипломатической деятельности ради мира в Газе не приведут к прекращению огня и освобождению заложников", - сказал он.

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Гутерриш призвал Израиль "прекратить эскалацию", комментируя операцию ЦАХАЛа в южном городе Рафиах, который считается последним оплотом ХАМАСа.

"Я призываю правительство Израиля прекратить любую эскалацию и вернуться за стол переговоров", - сказал он, призвав "остановить кровопролитие".

Гутерриш выразил обеспокоенность закрытием КПП "Эрез" и "Керем-Шалом", через которые поступает гумпомощь в Газу.
 

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