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Отношения между Арменией и РФ накаляются: Пашинян пригрозил Москве
07.05.2024 17:01 Алина Груднева

Отношения между Арменией и РФ накаляются: Пашинян пригрозил Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил заблокировать вещание российских каналов в своей стране, если Москва не будет выполнять требования Еревана.

По данным портала Aysor.am, он ожидается, что в российских трансляциях должны с уважением относиться к государственному порядку в его стране и к ее гражданам.

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"Учитывая дружеские отношения между нашими странами, мы готовы один раз попросить, два, три, четыре, пять, шесть, семь раз, затем один раз потребовать, два раза потребовать, три, четыре, пять, шесть, семь раз", - отметил он.

По словам Пашиняна, если Москва проигнорирует требования после седьмого раза, то не оставит Армении другого выхода, кроме как прекратить трансляцию телеканалов РФ.

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