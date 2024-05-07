



Премьер Польши призвал ЕС увеличить расходы на оборону и защитить границы

Премьер Польши Дональд Туск призвал Европейский Союз мобилизовать как минимум 100 миллиардов евро на оборону.



По данным Bloomberg, соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



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По словам Туска, необходимо также создать совместную систему противовоздушной обороны для защиты европейского континента.



"Много денег, хорошо и разумно потраченных на безопасность Европы, надолго удержат войну от границ Европы. Может быть, навсегда", - пояснил он.



Польский премьер также предупредил, что на повышение военной готовности Европе понадобятся годы. Он считает необходимым укрепление внешней границы.



"Европейские границы необходимо защищать, потому что они стали границами между континентом мира и агрессорами, которые готовят нам войну, в том числе и гибридными методами", - подчеркнул он.