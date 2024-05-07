



Беларусь проверяет носители ядерного оружия

Белорусские военные следом за Россией проводят проверку носителей тактического ядерного оружия.



По данным минобороны Беларуси, такое распоряжение выдал Александр Лукашенко 7 мая.



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Уточняется, что проверку готовности проводит дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25.



"Проверка будет проведена в соответствии строго с регламентом времени, установленным Главнокомандующим. В ходе нее будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами", - сказал министр обороны страны.