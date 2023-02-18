



Израильскую делегацию выгнали с саммита Африканского союза

В субботу, 18 февраля, израильскую делегацию выгнали на саммите Африканского союза в Аддис-Абебе выгнали с церемонии открытия.



Об этом сообщает министерство иностранных дел.



В связи с инцидентом израильское внешнеполитическое ведомства обвинило Южную Африку и Алжир, стоявшие за этим шагом, в серьезных дипломатических нарушениях.



По данным Walla, в ходе церемонии охранники подошли к членам израильской делегации, которую возглавлял заместитель гендиректора МИД по Африке, и попросили их покинуть мероприятие.



"Израиль серьезно относится к инциденту, когда заместитель по Африке, посол Шарон Бар-Ли, был удален из зала Африканского союза, несмотря на статус аккредитованного наблюдателя", — сказал официальный представитель министерства Лиор Хайат.