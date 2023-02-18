Израильскую делегацию выгнали с саммита Африканского союза
В субботу, 18 февраля, израильскую делегацию выгнали на саммите Африканского союза в Аддис-Абебе выгнали с церемонии открытия.
Об этом сообщает министерство иностранных дел.
В связи с инцидентом израильское внешнеполитическое ведомства обвинило Южную Африку и Алжир, стоявшие за этим шагом, в серьезных дипломатических нарушениях.
По данным Walla, в ходе церемонии охранники подошли к членам израильской делегации, которую возглавлял заместитель гендиректора МИД по Африке, и попросили их покинуть мероприятие.
"Израиль серьезно относится к инциденту, когда заместитель по Африке, посол Шарон Бар-Ли, был удален из зала Африканского союза, несмотря на статус аккредитованного наблюдателя", — сказал официальный представитель министерства Лиор Хайат.
תקרית דיפלומטית חמורה: חברי משלחת ישראל גורשו מאולם ועידת האיחוד האפריקני | צפו@BarakRavid pic.twitter.com/uNiffXhugf— וואלה! (@WallaNews) February 18, 2023