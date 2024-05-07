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Лукашенко: мы никогда не подходили к порогу ядерной войны так близко
07.05.2024 20:07 Алина Груднева

Лукашенко: мы никогда не подходили к порогу ядерной войны так близко

Александр Лукашенко считает ядерное оружие - оружием сдерживания.

Об этом он объявил 7 мая, комментируя старт проверки носителей тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

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"Это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет", - отметил он.

По словам Лукашенко, мир еще никогда не был так близок к началу ядерной войны.

"Мы никогда еще не подходили к порогу ядерной войны так близко. Обращаюсь к народам ближнего и дальнего зарубежья: остановите обезумевших политиканов, не дайте им шанса превратить все живое на планете в пепел", - призвал он.

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