



Лукашенко: мы никогда не подходили к порогу ядерной войны так близко

Александр Лукашенко считает ядерное оружие - оружием сдерживания.



Об этом он объявил 7 мая, комментируя старт проверки носителей тактического ядерного оружия на территории Беларуси.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет", - отметил он.



По словам Лукашенко, мир еще никогда не был так близок к началу ядерной войны.



"Мы никогда еще не подходили к порогу ядерной войны так близко. Обращаюсь к народам ближнего и дальнего зарубежья: остановите обезумевших политиканов, не дайте им шанса превратить все живое на планете в пепел", - призвал он.