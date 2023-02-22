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Нетаниягу отказался контролировать процентные ставки Банка Израиля
22.02.2023 08:26 Наталья Богинская

Нетаниягу отказался контролировать процентные ставки Банка Израиля

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отклонил запрос министра иностранных дел Эли Коэна о предотвращении дальнейшего повышения процентных ставок в Израиле.

В твите, опубликованном в понедельник вечером, министр иностранных дел потребовал, чтобы министр финансов Бецалель Смотрич “составил план с управляющим Банка Израиля по остановке роста процентных ставок”. 

“На фоне замедления инфляции не было никакого оправдания для повышение процентной ставки сегодня”, – написал Эли Коэн.

В следующем посте в Twitter министр обратился “ко всем скептикам, которые игнорируют ужасные последствия повышения процентной ставки”.

“Диалог и соглашение между Казначейством и Банком Израиля необходимы. Формирование общей схемы позволит смягчить резкое повышение процентных ставок, которое не оправдано с учетом уровня инфляции в Израиле”.

Во вторник премьер-министр в своем аккаунт в Twitter  отклонил запрос Коэна.

“Под моим руководством был принят закон о Банке Израиля, гарантирующий независимость валютного комитета при определении процентной ставки. Ничто его не изменит”, – написал Нетаниягу.
 

Министр финансов Бецалель Смотрич также ответил Коэну, назвав его заявление “популистским” и “угрожающим независимости Банка Израиля”.

“Независимость центрального банка Израиля имеет основополагающее значение для нашей сильной и инновационной экономики”, – написал он. “Как правительство мы предоставим бюджет, который вкладывает значительные средства в инфраструктуру для экономического роста, а также пакет помощи для тех, кто действительно в ней нуждается”.
 

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