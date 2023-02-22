Нетаниягу отказался контролировать процентные ставки Банка Израиля
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отклонил запрос министра иностранных дел Эли Коэна о предотвращении дальнейшего повышения процентных ставок в Израиле.
В твите, опубликованном в понедельник вечером, министр иностранных дел потребовал, чтобы министр финансов Бецалель Смотрич “составил план с управляющим Банка Израиля по остановке роста процентных ставок”.
“На фоне замедления инфляции не было никакого оправдания для повышение процентной ставки сегодня”, – написал Эли Коэн.
В следующем посте в Twitter министр обратился “ко всем скептикам, которые игнорируют ужасные последствия повышения процентной ставки”.
“Диалог и соглашение между Казначейством и Банком Израиля необходимы. Формирование общей схемы позволит смягчить резкое повышение процентных ставок, которое не оправдано с учетом уровня инфляции в Израиле”.
Во вторник премьер-министр в своем аккаунт в Twitter отклонил запрос Коэна.
“Под моим руководством был принят закон о Банке Израиля, гарантирующий независимость валютного комитета при определении процентной ставки. Ничто его не изменит”, – написал Нетаниягу.
Министр финансов Бецалель Смотрич также ответил Коэну, назвав его заявление “популистским” и “угрожающим независимости Банка Израиля”.
חוק ״בנק ישראל״ עבר בהנהגתי והוא מבטיח את עצמאות הועדה המוניטירית בראשות הנגיד בקביעת הריבית. שום דבר לא ישנה זאת.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 21, 2023
“Независимость центрального банка Израиля имеет основополагающее значение для нашей сильной и инновационной экономики”, – написал он. “Как правительство мы предоставим бюджет, который вкладывает значительные средства в инфраструктуру для экономического роста, а также пакет помощи для тех, кто действительно в ней нуждается”.