



Нетаниягу отказался контролировать процентные ставки Банка Израиля

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отклонил запрос министра иностранных дел Эли Коэна о предотвращении дальнейшего повышения процентных ставок в Израиле.



В твите, опубликованном в понедельник вечером, министр иностранных дел потребовал, чтобы министр финансов Бецалель Смотрич “составил план с управляющим Банка Израиля по остановке роста процентных ставок”.



“На фоне замедления инфляции не было никакого оправдания для повышение процентной ставки сегодня”, – написал Эли Коэн.



В следующем посте в Twitter министр обратился “ко всем скептикам, которые игнорируют ужасные последствия повышения процентной ставки”.



“Диалог и соглашение между Казначейством и Банком Израиля необходимы. Формирование общей схемы позволит смягчить резкое повышение процентных ставок, которое не оправдано с учетом уровня инфляции в Израиле”.



Во вторник премьер-министр в своем аккаунт в Twitter отклонил запрос Коэна.



“Под моим руководством был принят закон о Банке Израиля, гарантирующий независимость валютного комитета при определении процентной ставки. Ничто его не изменит”, – написал Нетаниягу.



חוק ״בנק ישראל״ עבר בהנהגתי והוא מבטיח את עצמאות הועדה המוניטירית בראשות הנגיד בקביעת הריבית. שום דבר לא ישנה זאת. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 21, 2023