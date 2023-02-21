



Смотрич назвал критику повышения процентной ставки Банком Израиля "популистской"

Министр финансов Бецалель Смотрич в понедельник выступил в защиту Банка Израиля от критики со стороны правительства в связи с его решением повысить базовую процентную ставку до самого высокого уровня с 2008 года, поскольку центральный банк изо всех сил пытается сдержать растущую инфляцию и ослабление шекеля.



"Независимость центрального Банка Израиля имеет основополагающее значение для нашей сильной и инновационной экономики. Как министр финансов я решительно выступаю против популистских заявлений, угрожающих независимости Банка Израиля", — написал Смотрич в Twitter.



"Как правительство, мы предоставим бюджет, который вкладывает значительные средства в инфраструктуру для экономического роста, а также пакет помощи для тех, кто действительно в ней нуждается", — добавил он.



В заявлении также признается, что повышение ставок "действительно затрудняет жизнь многим домохозяйствам".



Смотрич опубликовал свое заявление после того, как министр иностранных дел Эли Коэн и член Кнессета от "Ликуд" Давид Битан раскритиковали решение банка в понедельник поднять ставку на 50 базисных пунктов до 4,25 процента.



Его публичный упрек своим коллегам, вероятно, был попыткой успокоить иностранных инвесторов и рейтинговые агентства, которые уже обеспокоены влиянием запланированной судебной реформы на экономику и не одобряют политическое вмешательство в денежно-кредитную политику банка.



Этот шаг был предпринят после того, как инфляция неожиданно ускорилась в январе на фоне устойчивого экономического роста, а неопределенность в отношении последствий предлагаемых изменений в правовой системе Израиля привела к ослаблению шекеля. Местная валюта ослабла примерно на 3% по отношению к доллару в феврале.



"Я попросил своего друга, министра финансов Бецалеля Смотрича, разработать план с управляющим Банка Израиля, чтобы остановить рост процентных ставок", — написал Коэн в Twitter.



Утверждая, что инфляция замедляется, Коэн отметил, что "нет никаких оснований для повышения процентной ставки сегодня", что, по его словам, приведет к дальнейшему "злоупотреблению" израильтянами с ипотекой.



Битан, председатель комитета Кнессета по экономическим вопросам, призвал управляющего Банка Израиля Амира Ярона сдержать повышение процентных ставок.



"Стоимость жизни стремительно растет. С нынешней политикой мы можем победить инфляцию, но жертвами станут граждане Израиля", — сказал Битан.