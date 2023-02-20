



Глава МИД Израиля раскритиковал повышение процентной ставки

Министр иностранных дел Эли Коэн раскритиковал Банк Израиля за очередное повышение базовой процентной ставки из-за растущего инфляционного давления и ослабления шекеля.



Об этом он написал в Twitter.



"Я попросил своего друга, министра финансов Бецалеля Смотрича, составить план вместе с управляющим Банка Израиля, чтобы остановить рост процентных ставок", — сказал Коэн.



По словам министра, инфляция в Израиле замедляется, потому он считает, что "не было никаких оснований" для повышения процентной ставки до 4,25%.



Коэн считает, что такие действия приведут к дальнейшему "злоупотреблению" израильтянами с ипотекой.



