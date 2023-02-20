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Глава МИД Израиля раскритиковал повышение процентной ставки
20.02.2023 20:16 Алина Груднева

Глава МИД Израиля раскритиковал повышение процентной ставки

Министр иностранных дел Эли Коэн раскритиковал Банк Израиля за очередное повышение базовой процентной ставки из-за растущего инфляционного давления и ослабления шекеля.

Об этом он написал в Twitter.

"Я попросил своего друга, министра финансов Бецалеля Смотрича, составить план вместе с управляющим Банка Израиля, чтобы остановить рост процентных ставок", — сказал Коэн.

По словам министра, инфляция в Израиле замедляется, потому он считает, что "не было никаких оснований" для повышения процентной ставки до 4,25%.

Коэн считает, что такие действия приведут к дальнейшему "злоупотреблению" израильтянами с ипотекой.

 

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