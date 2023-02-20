



Самая высокая за 15 лет: Банк Израиля повысил процентную ставку

Банк Израиля объявил о повышении базовой процентной ставки на 50 пунктов до 4,25%.



Соответствующее объявление было сделано в понедельник, 20 февраля.



Это - самый высокий уровень с 2008 года. Такое повышение процентной ставки сделано на фоне растущего инфляционного давления и резкого ослабления шекеля. Что примечательно, это уже восьмое повышение подряд в попытке остановить инфляцию.



"В израильской экономике наблюдается сильная активность, сопровождаемая напряженностью на рынке труда и усилением инфляции. Поэтому было решено продолжить процесс повышения процентной ставки. После принятия предыдущего политического решения обменные курсы характеризовались значительной волатильностью — в начале промежуточного периода шекель укрепился, а затем тенденция изменилась, и шекель обесценился примерно на 5% за последний месяц", — сообщили в Банке Израиля.



Что примечательно, в апреле прошлого года процентная ставка была на уровне 0,1%. С тех пор Банк Израиля неуклонно ее повышал, пока она не достигла сегодня 4,25%.