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Россия вычищает библиотеки от памяти об украинцах и татарах
25.04.2024 21:30 MIGnews.com

Россия вычищает библиотеки от памяти об украинцах и татарах

В Крыму библиотекам направили письмо с требованием убрать с полок книги, в которых упоминается Голодомор, освободительная борьба украинского народа и деятельность крымских татар.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как утверждается, такое указание разослала ведущая методистка подконтрольной рф Крымской универсальной научной библиотеки София Рыбак.

“Кроме перечисленной литературы, методист доказывает информацию о решении Минюста россии относительно признанного россией “перечня нацистских организаций и символов”. В такие внесены Украинская повстанческая армия и Организация украинских националистов. Теперь нацистскими являются приветствие "Слава Украине" и ответ "Героям слава", а также трезубец”, – говорится в сообщении.


 

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