



Россия вычищает библиотеки от памяти об украинцах и татарах

В Крыму библиотекам направили письмо с требованием убрать с полок книги, в которых упоминается Голодомор, освободительная борьба украинского народа и деятельность крымских татар.



Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Как утверждается, такое указание разослала ведущая методистка подконтрольной рф Крымской универсальной научной библиотеки София Рыбак.



“Кроме перечисленной литературы, методист доказывает информацию о решении Минюста россии относительно признанного россией “перечня нацистских организаций и символов”. В такие внесены Украинская повстанческая армия и Организация украинских националистов. Теперь нацистскими являются приветствие "Слава Украине" и ответ "Героям слава", а также трезубец”, – говорится в сообщении.





