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Франция попросила у Греции систему ПВО на время Олимпиады
25.04.2024 21:20 Алина Груднева

Франция попросила у Греции систему ПВО на время Олимпиады

Франция попросила у Греции арендовать систему ПВО на ограниченный период на время проведения Олимпийских игр в Париже.

Об этом сообщили греческие СМИ.

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Уточняется, что прогресса в этом вопросе пока что достигнуто не было.

По словам представителя греческого правительства, страна может согласиться на передачу системы ПВО на время.

Напомним, что в Париже опасаются терактов во время Олимпиады на фоне активизации ИГИЛ.

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