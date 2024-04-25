



Франция попросила у Греции систему ПВО на время Олимпиады

Франция попросила у Греции арендовать систему ПВО на ограниченный период на время проведения Олимпийских игр в Париже.



Об этом сообщили греческие СМИ.



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Уточняется, что прогресса в этом вопросе пока что достигнуто не было.



По словам представителя греческого правительства, страна может согласиться на передачу системы ПВО на время.



Напомним, что в Париже опасаются терактов во время Олимпиады на фоне активизации ИГИЛ.