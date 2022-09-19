



Не надо врать: у Адар Мухтар теперь проблемы с налоговиками

Разоблачения известного израильского блоггера Цель, опубликовавшего в сети документы о том, что лидер партии борцов за социальную справедливость, снижение стоимости уровня жизни и права молодых Адар Мухтар является владелицей 4-х комнатной квартиры заинтересовали налоговое управление.



Мухтар, пытаясь каким-то образом сгладить разрыв между громко выкрикиваемыми ею лозунгами о том, что молодежи “негде и не на что жить” и реалиями собственного комфортного существования заявила, что квартиру ей “папа купил”. В процессе папа якобы лишился всех пенсионных сбережений и “стал бедняком”.



Эти заявления заметили в налоговом управлении Израиля. Высокопоставленный источник в управлении сообщил корреспонденту газеты Исраэль Ха Йом: “Обычно с такими отношениями внутри семьи очень трудно разобраться. Но тут Мухтар сама публично призналась, что является владелицей квартиры - а значит, должна получать с нее доход и платить с этого налоги”.



В случае, если Мухтар докажет, что владелец квартиры не она, а отец - тому придется платить повышенные налоги за вторую квартиру в его собственности, в том числе ретроактивно.