



Нет денег на квартиры? - У Адар Мухтар есть 4-комнатная, "папа купил"



Лидер “партии” пылающая молодежь” Адар Мухтар с самого начала своей бурной политической карьеры кричала, что “у молодежи нет денег на квартиры”.



Мухтар мечтает стать министром строительства, и клянется, что на этом посту “понизит стоимость уровня жизни”.



как выяснилось, у самой Адар Мухтар положение не настолько критическое, как у той молодежи которая “пылает” и которую якобы представляет.



Известный израильский блогер Цель сообщил, что Мухтар является владелицей 4-комнатных апартаментов в Хайфе.



Квартира площадью 57 квадратных метров была приобретена в 2017 году за 825 тысяч шекелей.



Конечно же и на это у Мухтар нашелся ответ: “Мой папа купил квартиру на свои пенсионные деньги. Мой папа станет бедняком потому что он заботится о своих детях”.