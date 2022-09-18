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Нет денег на квартиры? - У Адар Мухтар есть 4-комнатная, "папа купил"
18.09.2022 14:40 Аркадий Бочаровский

Нет денег на квартиры? - У Адар Мухтар есть 4-комнатная, "папа купил"


Лидер “партии” пылающая молодежь” Адар Мухтар с самого начала своей бурной политической карьеры кричала, что “у молодежи нет денег на квартиры”.

Мухтар мечтает стать министром строительства, и клянется, что на этом посту “понизит стоимость уровня жизни”.

как выяснилось, у самой Адар Мухтар положение не настолько критическое, как у той молодежи которая “пылает” и которую якобы представляет.

Известный израильский блогер Цель сообщил, что Мухтар является владелицей 4-комнатных апартаментов в Хайфе.

Квартира площадью 57 квадратных метров была приобретена в 2017 году за 825 тысяч шекелей.

Конечно же и на это у Мухтар нашелся ответ: “Мой папа купил квартиру на свои пенсионные деньги. Мой папа станет бедняком потому что он заботится о своих детях”.

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