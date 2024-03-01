



МИД Франции: Французы не будут умирать за Украину

Франция не будет отправлять свои войска на Украину для непосредственного участия в боевых действиях – французы не будут умирать за Украину. Такое заявление сделал министр иностранных дел этой страны Стефан Сежурне в эфире France Inter.



"Впрочем, – отметил он, – установлены четкие рамки: победить Россию, не ведя против нее войны, и как раз в этом контексте ничего не исключено".



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Стефан Сежурне также обратил внимание не тот факт, что президент РФ Владимир Путин усилил ядерную угрозу из-за того, что партнеры продолжают поддерживать Украину, и добавил, что "есть форма торможения этой угрозы со стороны России".



Напомним, 26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что несколько стран-членов НАТО и ЕС обсуждают возможность направления своих военных в Украину после заключения двусторонних соглашений. Он поспешил заявить, что Словакия "не пойдет на такой шаг", но уважит решения стран НАТО, которые согласятся ввести войска в Украину.



Позже о возможности отправить в Украину военных заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. Не исключил возможности отправки французских военных в Украину и премьер-министр Франции Габриэль Атталь.