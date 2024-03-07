



Макрон снял "красные линии" поддержки Украины. Кремль оперативно отреагировал

Президент Эммануэль Макрон не намерен устанавливать "никаких ограничений" и "никаких красных линий" по поддержке Украины со стороны Франции. Об этом он заявил на встрече с лидерами парламентских партий, которая состоялась в четверг, 7 марта.



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Рассказал французский лидер и то, как он видит поддержку Украины, пишет Le Figaro со ссылкой на комментарии лидеров коммунистов Фабьена Русселя и ультраправого Национального объединения Джордана Барделлы.



Глава французских "зеленых" Марин Тонделье, резюмируя слова Макрона, сказала, что "установление ограничений для нас самих" даст президенту России Владимиру Путину "сравнительное преимущество".



"Президент очень серьезно говорил о необходимости быстрой мобилизации дополнительных ресурсов для борьбы с российской угрозой в Украине", – рассказал один из присутствующих на встрече политиков Бертран Панше.



Некоторые собравшиеся на условиях анонимности рассказали, что Макрон на встрече "с картами в руках" объяснял риски ухода украинской армии под давлением россиян.



"Он объяснил нам, по сути, что как только мы поддержим Украину, но начнем говорить, что ограничиваем себя, Владимир Путин, скорее всего, будет иметь успех", – объяснил один из собеседников.



Надо сказать, что на словам Макрона довольно оперативно отреагировали в Кремле. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков высказал уверенность, что подобные заявления "не отвечают интересам французов".



"Господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственного привлечения Франции к этой войне. На наш взгляд это никоим образом не отвечает интересам французов", – цитирует Пескова Корреспондент.net.



Спикер Кремля считает, что в самой Франции якобы нет единства в отношении политики Макрона по Украине.