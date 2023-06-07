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Глава МИД Израиля посетил Южную Корею
07.06.2023 17:05 Евгения Маркова

Глава МИД Израиля посетил Южную Корею

После официального визита на Филиппины министр иностранных дел Эли Коэн вылетел в Сеул, где встретился со своим южнокорейским коллегой Пак Джином.

По сообщению МИД, два дипломата говорили о схожих проблемах безопасности, с которыми сталкиваются их страны, и обсуждали общую заинтересованность в противостоянии Северной Корее и Ирану.

"Мир должен извлечь уроки из негативного опыта в отношении Северной Кореи и немедленно остановить ядерную программу Ирана", — говорится в заявлении Коэна после встречи. 

Он добавил, что обе страны имеют схожие исторические, политические, оборонные и экономические обстоятельства.

Соглашение о свободной торговле между Израилем и Южной Кореей вступило в силу в декабре 2022 года, когда двусторонняя торговля уже выросла на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Коэн также вручил благодарственные грамоты местным медицинским работникам, которые оказали помощь 33 израильтянам, пострадавшим в смертельной аварии в Южной Корее в апреле.
 

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