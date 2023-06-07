



Глава МИД Израиля посетил Южную Корею

После официального визита на Филиппины министр иностранных дел Эли Коэн вылетел в Сеул, где встретился со своим южнокорейским коллегой Пак Джином.



По сообщению МИД, два дипломата говорили о схожих проблемах безопасности, с которыми сталкиваются их страны, и обсуждали общую заинтересованность в противостоянии Северной Корее и Ирану.



"Мир должен извлечь уроки из негативного опыта в отношении Северной Кореи и немедленно остановить ядерную программу Ирана", — говорится в заявлении Коэна после встречи.



Он добавил, что обе страны имеют схожие исторические, политические, оборонные и экономические обстоятельства.



Соглашение о свободной торговле между Израилем и Южной Кореей вступило в силу в декабре 2022 года, когда двусторонняя торговля уже выросла на 20% по сравнению с предыдущим годом.



Коэн также вручил благодарственные грамоты местным медицинским работникам, которые оказали помощь 33 израильтянам, пострадавшим в смертельной аварии в Южной Корее в апреле.

