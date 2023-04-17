



Авария в Южной Корее: 4 израильтянина остаются в критическом состоянии

Четырнадцать израильтян остаются госпитализированными в воскресенье после аварии автобуса со смертельным исходом в Южной Корее на прошлой неделе, четверо из них в критическом состоянии.



Автобус с десятками израильских туристов перевернулся в Чунджу, на севере страны, в четверг, в результате чего погибла одна женщина — 60-летняя Маргарита Шварцберг из Хадеры. Еще 32 туриста получили ранения разной степени тяжести.



Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что водитель автобуса сообщил следователям полиции, что авария произошла из-за неисправности, из-за которой невозможно было переключить передачу, в результате чего автобус заглох и покатился назад.



Очевидцы рассказали информационному агентству, что видели, как автобус остановился на холме, а затем скатился назад, прежде чем перевернуться.



Тело погибшей израильтянки будет доставлено в Израиль в ближайшие дни.



"Министерство иностранных дел и посольство Израиля в Южной Корее в координации со страховыми компаниями и соответствующими сторонами продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате аварии и обеспечивать им надлежащий уход, чтобы они могли вернуться в страну как можно скорее, насколько это возможно", — говорится в заявлении МИД в воскресенье.

