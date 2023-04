В Южной Корее перевернулся автобус с израильскими туристами

В городе Чхунджу, Южная Корея, в аварию попал автобус, который перевозил израильских туристов.



По данным полиции, в результате происшествия 35 человек получили ранения.



Автобус перевернулся на повороте. Уточняется, что 14 пассажиров получили тяжелые травмы.



Транспортное средство перевозило 33 израильских туриста в их отель в Суанбо. Полиция приступила к расследованию происшествия.

