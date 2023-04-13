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В Южной Корее перевернулся автобус с израильскими туристами
13.04.2023 15:23 Алина Груднева

В Южной Корее перевернулся автобус с израильскими туристами

В городе Чхунджу, Южная Корея, в аварию попал автобус, который перевозил израильских туристов.

По данным полиции, в результате происшествия 35 человек получили ранения.
 
Автобус перевернулся на повороте. Уточняется, что 14 пассажиров получили тяжелые травмы.
 
Транспортное средство перевозило 33 израильских туриста в их отель в Суанбо. Полиция приступила к расследованию происшествия.

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