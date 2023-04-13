В Южной Корее перевернулся автобус с израильскими туристами
В городе Чхунджу, Южная Корея, в аварию попал автобус, который перевозил израильских туристов.
По данным полиции, в результате происшествия 35 человек получили ранения.
Автобус перевернулся на повороте. Уточняется, что 14 пассажиров получили тяжелые травмы.
Транспортное средство перевозило 33 израильских туриста в их отель в Суанбо. Полиция приступила к расследованию происшествия.
Israeli tourists injured after the bus that they were on flipped over when passing a curve in Chungju, North Chungcheong Thursday. Among the 35 people on the bus 14 are seriously injured. #busaccident #Israeli #ChungjuKorea https://t.co/nTd6NNdaKQ pic.twitter.com/VHSoM753LI— The Korea JoongAng Daily (@JoongAngDaily) April 13, 2023