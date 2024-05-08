



Республиканцы: посланник Байдена загружал секретные документы на личную почту

Два законодателя-республиканца заявили, что, по их мнению, допуск Роба Мэлли, находящегося в неоплачиваемом отпуске с поста специального посланника США по Ирану, был приостановлен, поскольку он якобы отправлял секретные документы на свой личный электронный ящик и загружал их на свой личный мобильный телефон.



Сенатор Джим Риш, главный республиканец в сенатском комитете по международным отношениям, и председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол в письме, направленном госсекретарю США Энтони Блинкену, не указали никаких источников для обоснования этих обвинений. О письме впервые сообщила газета Washington Post, с которой ознакомилось агентство Reuters.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Мы понимаем, что допуск г-на Мэлли был приостановлен из-за того, что он якобы пересылал секретные документы на свой личный электронный почтовый ящик и загружал эти документы на свой личный мобильный телефон", - говорится в письме, в котором приводится самое подробное на сегодняшний день потенциальное публичное объяснение причин приостановки допуска Мэлли.



"Предполагается, что враждебный хакер смог получить доступ к его электронной почте и/или телефону и получить загруженную информацию", - добавляют они, критикуя Департамент за то, что он не предоставил больше информации о деле Мэлли и задал вопросы о нем Блинкену.



Представитель Госдепартамента сообщил, что Мэлли по-прежнему находится в отпуске, добавив, что "в соответствии с давней политикой, насчитывающей уже несколько десятилетий, Департамент не комментирует индивидуальные допуски".



Мэлли отказался комментировать письмо.

