



Ганц в преддверии протестов: это гражданский долг, а не восстание

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц обратился к израильтянам с призывом прийти на антиправительственную акцию протеста против правовой реформы в субботу.



Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 13 января.



Ганц обратился ко всем израильтянам вне зависимости от того, сторонниками какого из политических блоков они являются.



"Я призываю всех выйти на протест в защиту израильской демократии. Сделать так, чтобы ваш голос был услышан. Это является гражданским долгом первостепенной важности, а не "гражданским восстанием", как утверждают те, кто пытается подавить демонстрации", — сказал Ганц.



Он призвал демонстрантов, которые выйдут на протесты в Иерусалиме и Тель-Авиве, вести себя ответственно и воздерживаться от насилия и подстрекательства.



"Я верю, что израильская полиция будет действовать должным образом и допустит свободу демонстраций. Мы все должны прислушиваться к инструкциям полиции", — добавил он.



Что примечательно, ранее он обвинил правительство Нетаниягу из-за продвижения плана правовой реформы в "разжигании гражданской войны".



В свою очередь, накануне очередной акции протеста, начальник Тель-Авивского округа полиции генерал-майор Амихай Ашад подписал разрешение на проведение мероприятия, с условием, что организаторы не допустят масштабного шествия.



"Запрещается выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации на площади Габима", - сказано в постановлении.