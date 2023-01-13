



Протесты в Тель-Авиве: полиция выдвинула условие

Начальник Тель-Авивского округа полиции генерал-майор Амихай Ашад подписал разрешение на проведение завтрашней антиправительственной акции протеста в городе.



Однако, он выдвинул требование к организаторам демонстрации.



Одним из условий проведения акции является обязательство со стороны организаторов не допускать массового шествия.



"Запрещается выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации на площади Габима", - сказано в постановлении.



В ответ представители "Движения за качество власти" сказали, что в ходе завтрашней акции протеста в Тель-Авиве шествие не планируется.



"Важно подчеркнуть, что мы не планировали марш и не несем за него ответственность", - сказано в заявлении.



Между тем, многие депутаты в пятницу призвали израильтян присоединиться к антиправительственным протестам. Бени Ганц, выступая с призывом прийти на мероприятие против правовой реформы, сказал, что это - "гражданский долг, а не гражданское восстание".