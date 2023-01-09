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Ганц: "Ответственность за гражданскую войну ляжет на Нетаниягу"
09.01.2023 15:05 Ольга Белозерова

Ганц: "Ответственность за гражданскую войну ляжет на Нетаниягу"

Бени Ганц раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, заявив, что ответственность за развязывание гражданской войны в Израиле ляжет на его голову.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Обращаясь к Нетаниягу, Ганц сказал: "Если вы продолжите идти по этому пути, ответственность за развязывание гражданской войны в израильском обществе ляжет на вашу голову. Я говорю это сегодня открыто и ясно: вы выбрали позорный путь, тогда как мы были избраны в справедливой битве". 

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