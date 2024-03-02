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ФРГ: Путин пытается дестабилизировать ситуацию в нашей стране
02.03.2024 22:00 Алина Груднева

ФРГ: Путин пытается дестабилизировать ситуацию в нашей стране

Вице-председатель партии "Зеленых" Агнешка Брюггер обвинила президента РФ Владимира Путина в попытке дестабилизировать ситуацию в Германии.

По данным газеты Spiegel, соответствующее заявление она сделала после слива в сеть секретного разговора между офицерами ВВС ФРГ относительно  атаки на Крымский мост ракетами Taurus.

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"События последних нескольких дней еще раз показывают, как Владимир Путин пытается оказывать массовое негативное влияние на наше открытое общество, особенно в Германии, с помощью дезинформации, дестабилизации и шпионажа", - отметила она.

По прогнозу Брюггер, в 2024 году угроза со стороны России значительно усилится.

"Мы должны гораздо лучше подготовиться к ней в политике, медиа и обществе. Как общество, мы должны стать более устойчивыми, сильными и защищенными", - призвала она.

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