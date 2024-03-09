



Франция об отправке войск в Украину: ничего не исключаем

Украина пока что не просила западных партнеров отправлять в страну войска для противостояния России.



По данным Politico, такое заявление сделал глава МИД Франции Стефан Сежурне в ходе визита в Литву.



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"Не Россия должна указывать нам, как мы должны помогать Украине в ближайшие месяцы или годы. Не Россия должна организовывать то, как мы разворачиваем наши действия, или устанавливать красные линии. Мы должны решать это между собой", - отметил он.



По словам французского министра, помощь в операциях по разминированию в Украине тоже означает наличие там определенного персонала.



"Но не для того, чтобы воевать. Украина не просит нас прислать войска. Сейчас Украина просит нас прислать боеприпасы. Мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы", - добавил он.