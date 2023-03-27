



Эдельштейн: приветствую взвешенное решение Нетаниягу

Члены правительства поддержали решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу приостановить второе и третье чтения законов по правовой реформе.



Министр иностранных дел Эли Коэн приветствовал решение руководства временно заморозить законодательный процесс.



"Братоубийственная война недопустима. Реформа необходима для укрепления демократии, и мы привержены ей. Но из-за национальной ответственности мы должны остановиться прямо сейчас, чтобы восстановить единство. Я верю в народ Израиля и знаю, что благодаря противоречиям мы вырастем и станем сильнее", - сказал он.



Аналогичным образом высказался председатель комиссии по иностранным делам и безопасности Юли Эдельштейн.



"Приветствую и поддерживаю премьер-министра за взвешенное и мудрое решение остановиться. С самого начала было допущено много ошибок в управлении реформой, это ни для кого не секрет", - сказал он.



Эдельштейн добавил, что настало время заняться реальным и надлежащим исправлением системы правосудия "путем широкого консенсуса, укреплением единства людей и совместными шагами к лучшему будущему".



