



Нетаниягу: Я решил приостановить реформы

Сегодня вечером Нетаниягу в заявлении для СМИ сказал, что приостанавливает правовую реформу.





"Когда есть возможность для переговоров - я, как премьер-министр, беру тайм-аут для переговоров", - сказал он.



"Мы настаиваем на необходимости внесения необходимых изменений в судебную систему, и мы дадим возможность решить их на основе широкого консенсуса - это достойная цель, как никакая другая. Поэтому, из чувства национальной ответственности, из желания предотвратить раскол в нации, я решил приостановить второе и третье чтение закона на этой сессии Кнессета, чтобы дать время для достижения такого же широкого согласия в законодательстве во время следующего Кнессета. Так или иначе, мы проведем реформу, которая восстановит утраченный баланс между властями, сохранив и даже укрепив права личности".