Новости » Политика
27.03.2023 20:42 Евгения Маркова

Глава МИД приветствует приостановку реформы

Министр иностранных дел Эли Коэн приветствует приостановку судебной реформы: "Я поддерживаю премьер-министра за решение правительства временно заморозить реформу".

Коэн также сказал: "Братоубийственная война недопустима. Реформа необходима для укрепления демократии, и мы продолжим ее. Но из-за национальной ответственности мы должны остановиться сейчас, чтобы восстановить единство и провести реформу, которая продлится долгое время. Я верю в народ Израиля и знаю, что благодаря противоречиям мы вырастем и станем сильнее".
 

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