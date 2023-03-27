



Глава МИД приветствует приостановку реформы

Министр иностранных дел Эли Коэн приветствует приостановку судебной реформы: "Я поддерживаю премьер-министра за решение правительства временно заморозить реформу".



Коэн также сказал: "Братоубийственная война недопустима. Реформа необходима для укрепления демократии, и мы продолжим ее. Но из-за национальной ответственности мы должны остановиться сейчас, чтобы восстановить единство и провести реформу, которая продлится долгое время. Я верю в народ Израиля и знаю, что благодаря противоречиям мы вырастем и станем сильнее".

