



Блинкен: атаки хути затрагивают более 40 стран

Продолжающиеся нападения на корабли в Красном море, которые осуществляют йемнские хути, затрагивают интересы более чем 40 стран мира.



Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Атаки хути в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают почти 20% мировых морских перевозок", - сказал он.