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Блинкен: атаки хути затрагивают более 40 стран
07.01.2024 20:42 Алина Груднева

Блинкен: атаки хути затрагивают более 40 стран

Продолжающиеся нападения на корабли в Красном море, которые осуществляют йемнские хути, затрагивают интересы более чем 40 стран мира.

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

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"Атаки хути в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают почти 20% мировых морских перевозок", - сказал он.

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