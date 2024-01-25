



Банки ЮАР представляют платформу для финасирования ХАМАСа

Исследование Jerusalem Post выявило, что крупнейшие банки Южной Африки, включая Standard Bank, Nedbank и Absa, предоставляют платформу для финансирования ХАМАС. Санкционированный международный фонд "Аль-Кудс", связанный с ХАМАС, использует эти банки для транзакций. Глава южноафриканского филиала фонда, шейх Эбрахим Габриэльс, поддерживает ХАМАС, используя "Baitul Maqdis Foundation" для обхода проблем с переводами через банки.



Этот фонд,позиционирующийся как НКО, вызывает сомнения, связанные с ограниченной информацией о нем и антисемитской активностью на Facebook. Подозрительная схема финансирования влияет на репутацию банков и поднимает вопросы о их роли в поддержке террористических операций.



Nedbank, хотя не подтвердил связь с Baitul Maqdis, утверждает, что строго соблюдает стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Nedbank подчеркнул свое соблюдение законов, но, ссылаясь на конфиденциальность, отказался комментировать конкретные отношения с клиентами.