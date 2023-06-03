



Женщина нашла на пляже древний зуб мастодонта

Жительница Калифорнии Дженнифер Шу наслаждалась прогулкой по пляжу в выходные, когда она заметила 30-сантиметровый зуб, торчащий из земли.



Не зная, что она нашла, Шу разместила фотографии в Facebook, спрашивая группу сообщества, что это могло быть. Именно здесь Уэйн Томпсон, местный коллекционер палеонтологии из музея Санта-Крус, связался с Шу, сообщив ей, что она обнаружила изношенный коренной зуб взрослого тихоокеанского мастодонта.



Тихоокеанский мастодонт — вымерший родственник слона . По данным Музея естественной истории Сан-Диего, они должны были быть высотой 2,1-3,1 метра.



"Это чрезвычайно важная находка", — написал Томпсон и призвал Шуха позвонить ему.



К тому времени, когда Шу вернулаcь на пляж, зуб мастодонта был на мгновение потерян. К счастью, местный бегун заново обнаружил зуб и вернул ей.



Сейчас зуб передан в дар музею.



Возраст зуба неясен, хотя в блоге музея говорится, что мастодонты жили в Калифорнии от 5 миллионов до 10 000 лет назад. До сих пор ведутся споры о том, когда жило это существо, поскольку, по данным Музея естественной истории Сан-Диего, американский мастодонт вымер 13 000 лет назад.



