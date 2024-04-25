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Произошли столкновения на пропалестинской акции в Принстонском университете
25.04.2024 21:02 Алина Груднева

Произошли столкновения на пропалестинской акции в Принстонском университете

В кампусе Принстонского университета в Нью-Джерси произошли столкновения между пропалестинскими студентами и полицейскими.

Это случилось, когда правоохранители прибыли, узнав, что протестующие начали разбивать палаточный городок.
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"Вы все нарушаете политику университета. Эти палатки должны быть демонтированы немедленно", - сказал один из офицеров полиции.

На фоне протестующие скандировали "Свободна Палестина". По словам организаторов, демонстранты начали устанавливать палатки в кампусе, призывая учебное заведение положить разорвать отношения с израильскими учреждениями. Когда прибыли полицейские, студенты начали на них кидаться и отталкивать.

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