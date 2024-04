Произошли столкновения на пропалестинской акции в Принстонском университете

В кампусе Принстонского университета в Нью-Джерси произошли столкновения между пропалестинскими студентами и полицейскими.



Это случилось, когда правоохранители прибыли, узнав, что протестующие начали разбивать палаточный городок.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Вы все нарушаете политику университета. Эти палатки должны быть демонтированы немедленно", - сказал один из офицеров полиции.



На фоне протестующие скандировали "Свободна Палестина". По словам организаторов, демонстранты начали устанавливать палатки в кампусе, призывая учебное заведение положить разорвать отношения с израильскими учреждениями. Когда прибыли полицейские, студенты начали на них кидаться и отталкивать.

NUPD THREATENING ARRESTS AT THE NORTHWESTERN ENCAMPMENT AND CALLING FOR CPD REINFORCEMENTS pic.twitter.com/55iwH9irC1