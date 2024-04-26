



Колумбийский университет отменил демонтаж антиизраильского лагеря

Колумбийский университет отступил от полуночи (04:00 по Гринвичу в пятницу), когда антиизраильские протестующие должны были покинуть лагерь, поскольку все больше кампусов колледжей в Соединенных Штатах боролись за то, чтобы не допустить захвата лагерей.



"Переговоры показали прогресс и продолжаются, как и планировалось", — говорится в заявлении президента Колумбийского университета Минуш Шафик. "У нас есть свои требования; у них есть свои".



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Власти по всей территории США занимают все более жесткую позицию в закрытии антиизраильских и пропалестинских студенческих лагерей, прежде чем они смогут укорениться, поскольку они появляются в университетах по всей стране, призывая к выводу инвестиций из Израиля на фоне войны в Газе.

