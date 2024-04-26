



Университет Южной Калифорнии отменил церемонию вручения дипломов

Университет Южной Калифорнии отменяет церемонию вручения дипломов, поскольку руководство колледжей по всему США обеспокоено тем, что продолжающиеся пропалестинские протесты против Израиля могут сорвать майские церемонии вручения дипломов.



Калифорнийский университет объявил об отмене церемонии 10 мая через день после того, как более 90 протестующих были арестованы на территории кампуса.



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"Мы понимаем, что это разочаровывает, однако мы добавляем множество новых мероприятий и праздников, чтобы сделать этот выпускной академически значимым, запоминающимся и уникальным для USC, включая места, где можно собраться с семьей, друзьями, преподавателями и сотрудниками, праздничное выпускание голубей и выступления Троянского маршевого оркестра", - говорится в заявлении университета.



Департамент полиции Лос-Анджелеса сообщил, что более 90 человек были арестованы в среду вечером во время акции протеста на территории кампуса.

