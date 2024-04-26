



Представитель Госдепа подала в отставку в знак протеста против политики в Газе

Представитель Госдепартамента США по арабскому языку подала в отставку, сославшись на свое несогласие с политикой Вашингтона, связанной с войной в Газе, что стало по меньшей мере третьей отставкой из ведомства по этому вопросу.



Хала Рхаррит также была заместителем директора Дубайского регионального медиа-центра и почти два десятилетия назад присоединилась к Государственному департаменту в качестве сотрудника по политическим вопросам и правам человека, как указано на веб-сайте департамента.



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"Я ушла в отставку в апреле 2024 года после 18 лет выдающейся службы в оппозиции политике США в Газе", — написала она в социальной сети LinkedIn.



Представитель Госдепартамента, которого спросили об отставке на пресс-брифинге в четверг, сказал, что у сотрудников департамента есть каналы для обмена мнениями, когда они не согласны с политикой правительства.

