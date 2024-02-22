



Трамп: Навальный был храбрый парень, но ему не нужно было возвращаться

Бывший президент США Дональд Трамп наконец-то высказался о смерти Алексея Навального.



Напомним, что оппоненты трампа до сих пор неоднократно высказывали критику в сторону трампа из-за его молчания в ответ на это громкое политическое убийство.



В эфире Fox News его вновь спросили об этом. В ответ не прозвучало никаких осуждений российской власти или же самого Путина.



"С Навальным ситуация очень печальная. Он был очень храбрым парнем, потому что вернулся. Но, честно говоря, ему, вероятно, было бы намного лучше держаться подальше [от россии] и делать заявления за пределами страны. Люди думали, что это может произойти, и это действительно произошло. И это ужасно", — сказал Трамп.

