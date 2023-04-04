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Трамп: это какой-то сюрреализм
04.04.2023 20:49 Алина Груднева

Трамп: это какой-то сюрреализм

Бывший президент США Дональд Трамп перед арестом прокомментировал происходящее с ним.

Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, он не может поверить, что подобное может происходить в Америке.

"Направляюсь в здание суда. Это кажется таким сюрреализмом. Вау, они собираются меня арестовать. Не верится, что это происходит в Америке. "Вернем Америке былое величие", - сказал он.

Напомним, Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена перед заседанием суда по делу о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Там его взяли под арест.

 

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