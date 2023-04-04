



Трамп: это какой-то сюрреализм

Бывший президент США Дональд Трамп перед арестом прокомментировал происходящее с ним.



Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.



По словам Трампа, он не может поверить, что подобное может происходить в Америке.



"Направляюсь в здание суда. Это кажется таким сюрреализмом. Вау, они собираются меня арестовать. Не верится, что это происходит в Америке. "Вернем Америке былое величие", - сказал он.



Напомним, Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена перед заседанием суда по делу о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Там его взяли под арест.



