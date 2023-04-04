Трамп: это какой-то сюрреализм
Бывший президент США Дональд Трамп перед арестом прокомментировал происходящее с ним.
Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, он не может поверить, что подобное может происходить в Америке.
"Направляюсь в здание суда. Это кажется таким сюрреализмом. Вау, они собираются меня арестовать. Не верится, что это происходит в Америке. "Вернем Америке былое величие", - сказал он.
Напомним, Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена перед заседанием суда по делу о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Там его взяли под арест.