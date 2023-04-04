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Исторический судебный процесс: Трамп сдался властям, но его отпустили | Фото: фото: pixabay.com
04.04.2023 20:30 Алина Груднева

Исторический судебный процесс: Трамп сдался властям, но его отпустили

Во вторник, 4 апреля, бывший президент США Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена перед заседанием суда по делу о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.

По данным CNN, его сразу же взяли под стражу до предъявления обвинений. В ходе ареста у Трампа сняли отпечатки пальцев. Через час его доставили в зал суда, где были предъявлены обвинения. Как и ожидалось, после ареста на экс-президента не надели наручники.

В ходе заседания Трамп объявил себя невиновным по всем 34 пунктам обвинения. Спустя почти час с него был снят формальный арест. Он покинул суд и, по словам журналистов, отправился домой во Флориду. Ожидается, что он выступит с официальным заявлением перед после 2:00 ночи, 5 апреля, по центральноевропейскому времени.
 


Тем временем, сотни сторонников Трампа и его противников столпились возле здания суда в Нью-Йорке.


По данным CNN, за порядком на Манхэттене следит большое количество полицейских. Активисты пришли к зданию суда за несколько часов до начала слушаний. Сторонники Трампа кричали и поднимали плакаты в его поддержку. От них отделены ограждением противники экс-президента, которые держали плакаты с надписью: "Заприте его".

Член Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин, поддержавшая утверждения Трампа о его победе на выборах 2020 года, тоже ненадолго появилась у здания суда.

"Я хотела бы поблагодарить сторонников Трампа, которые сегодня собрались здесь", — сказала она. Толпа в ответ начала скандировать: "США".

Также на митинге ненадолго появился конгрессмен Джордж Сантос, чтобы продемонстрировать поддержку Трампа.

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