Исторический судебный процесс: Трамп сдался властям, но его отпустили
Во вторник, 4 апреля, бывший президент США Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена перед заседанием суда по делу о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.
По данным CNN, его сразу же взяли под стражу до предъявления обвинений. В ходе ареста у Трампа сняли отпечатки пальцев. Через час его доставили в зал суда, где были предъявлены обвинения. Как и ожидалось, после ареста на экс-президента не надели наручники.
В ходе заседания Трамп объявил себя невиновным по всем 34 пунктам обвинения. Спустя почти час с него был снят формальный арест. Он покинул суд и, по словам журналистов, отправился домой во Флориду. Ожидается, что он выступит с официальным заявлением перед после 2:00 ночи, 5 апреля, по центральноевропейскому времени.
NEW: Photo released shows former Pres. Trump sitting between his attorneys at the defense table. https://t.co/5lsLf6HEAt pic.twitter.com/shh93pfWFi— ABC News (@ABC) April 4, 2023
Тем временем, сотни сторонников Трампа и его противников столпились возле здания суда в Нью-Йорке.
Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/VmtYuyNFJ1 pic.twitter.com/kfOmkD6vpu— CNN Breaking News (@cnnbrk) April 4, 2023
По данным CNN, за порядком на Манхэттене следит большое количество полицейских. Активисты пришли к зданию суда за несколько часов до начала слушаний. Сторонники Трампа кричали и поднимали плакаты в его поддержку. От них отделены ограждением противники экс-президента, которые держали плакаты с надписью: "Заприте его".
Член Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин, поддержавшая утверждения Трампа о его победе на выборах 2020 года, тоже ненадолго появилась у здания суда.
"Я хотела бы поблагодарить сторонников Трампа, которые сегодня собрались здесь", — сказала она. Толпа в ответ начала скандировать: "США".
Также на митинге ненадолго появился конгрессмен Джордж Сантос, чтобы продемонстрировать поддержку Трампа.
BREAKING: Donald Trump leaves Trump Tower for the courthouse to be arraigned— ALX 🇺🇸 (@alx) April 4, 2023
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JUST NOW: Trump gives fist pump as he leaves for courthouse in NYC.pic.twitter.com/tMlTiOPaIo— Collin Rugg (@CollinRugg) April 4, 2023
BREAKING: Former President Donald Trump just officially walked into the Manhattan Criminal Court for his arraignment. This moment will live in history. Finally the man is being held accountable. His hair looks extra bleached blonde today. Must be a special occasion in his book.… pic.twitter.com/FQmfGEMuhE— Ed Krassenstein (@EdKrassen) April 4, 2023