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Трамп: Байден не должен был давать обещание Украине
21.06.2024 16:08 Алина Груднева

Трамп: Байден не должен был давать обещание Украине

Дональд Трамп считает, что его главный соперник на предстоящих в США президентских выборах Джо Байден не должен был обещать Украине членство в НАТО.

Такое заявление он сделал в эфире подкаста All In.

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"Я уже 20 лет слышу, что если Украина пойдет в НАТО - это будет реальной проблемой для России. Я думаю, что именно из-за этого и началась война. Байден постоянно говорил неправильные вещи, и одна из них заключается в том, что Украина пойдет в НАТО. Когда я слышал, как он говорит, я думал: этот парень начнет войну", – сказал Трамп.

Он вновь заговорил о том, что при его президентстве полномасштабного вторжения РФ в Украину не было бы.

"Этого бы никогда не произошло. РФ не собиралась нападать на Украину. Как только я ушел, они начали выстраиваться у границ. И я подумал, что Путин делает это с целью переговоров. Тогда неожиданно они напали", - добавил он.

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