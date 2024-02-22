



Президент Джо Байден о Путине - “этот сумасшедший с.кин сын”

Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина “сумасшедшим сукиным сыном” во время сбора средств в Сан-Франциско в среду, предупредив, что всегда существует угроза ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству остается климат.



“Это последняя экзистенциальная угроза. Это климат. У нас есть сумасшедшие суки вроде Путина и других, и нам всегда приходится беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат”, — сказал Байден небольшой группе доноров.



Об этом пишет Reuters.