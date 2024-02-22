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Президент Джо Байден о Путине - “этот сумасшедший с.кин сын”
22.02.2024 12:39 MIGnews.com

Президент Джо Байден о Путине - “этот сумасшедший с.кин сын”

Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина “сумасшедшим сукиным сыном” во время сбора средств в Сан-Франциско в среду, предупредив, что всегда существует угроза ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству остается климат.

 “Это последняя экзистенциальная угроза. Это климат. У нас есть сумасшедшие суки вроде Путина и других, и нам всегда приходится беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат”, — сказал Байден небольшой группе доноров. 

Об этом пишет Reuters.

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