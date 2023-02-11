



Обвинения в изнасиловании: Трамп готов предоставить ДНК

Бывший президент США Дональд Трамп готов предоставить образцы ДНК в качестве доказательства того, что он не насиловал журналистку писательницу, бывшего обозревателя журнала Elle, Джин Кэрролл.



Об этом сообщает АР.



Трамп готов пойти на такой шаг, чтобы доказать, что его ДНК не совпадает с пятнами на платье журналистки, которую он якобы изнасиловал в гримерке Нью-йоркского универмага 27 лет назад.



О намерениях экс-президента США объявил суду его адвокат. Он пояснил, что Трамп готов предоставить образцы только в том случае, если адвокаты Кэрол предоставят "недостающие страницы" из первоначального отчета о находках ДНК.



В ответ представители истца сказали, что бывший президент три года отказывался предоставить образцы, а теперь пытается отсрочить начало судебного процесса против него, который должен стартовать в апреле этого года.

