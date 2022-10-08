



Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов

Мэр города Нью-Йорк Эрик Адамс объявил чрезвычайное положение из-за "кризисной ситуации", связанной с наплывом мигрантов.



Об этом сообщает ВВС.



Отмечается, что с апреля в Нью-Йорк с южной границы прибыло более 17 тысяч человек. По словам Адамса, с сентября в город прибывает в среднем от пяти до шести автобусов каждый день. Он отметил, что многие из прибывших - это семьи с детьми школьного возраста, которые нуждаются в серьезной медицинской помощи.



"Жители Нью-Йорка возмущены. Я тоже зол. Мы не просили об этом. Никогда не было никакого соглашения о том, чтобы взять на себя работу по поддержке тысяч просителей убежища. У города закончится финансирование для других приоритетов. Город Нью-Йорк делает все, что в наших силах, но мы достигаем внешнего предела нашей способности помочь", - заявил он.



Как отмечает ВВС, республиканские штаты такие, как Техас, Аризона и Флорида в последние месяцы отправляли мигрантов в демократические районы.