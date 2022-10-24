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Глава Минюста США обвинил Китай в попытке "подорвать" судебную систему Америки
24.10.2022 22:05 Евгения Маркова

Глава Минюста США обвинил Китай в попытке "подорвать" судебную систему Америки

Агенство AFP сообщает, что глава Министерства юстиции США обвиняет Китай во вмешательстве в американскую систему правосудия. Попытка "подрыва" судебной системы вероятно связана с тем, что 13 китайским гражданам предъявлены обвинительные заключения, утверждающие, что они работали на разведывательные агентства Пекина.

Обнародованные три отдельных дела показывают, что "правительство Китая стремилось вмешаться в права и свободы людей в Соединенных Штатах и ​​подорвать нашу судебную систему, которая защищает эти права", — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

 

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